К причинам Великих географическим открытий НЕ относится : 1) Рост городов, развитие ремёсел и торговли в Европе 2) Желание правителей стран Европы переселить на Восток часть населения своих стран, поскольку в Европе пахотных...

История

К причинам Великих географическим открытий НЕ относится : 1) Рост городов, развитие ремёсел и торговли в Европе 2) Желание правителей стран Европы переселить на Восток часть населения своих стран, поскольку в Европе пахотных земель не хватало 3) Дороговизна товаров из стран Востока в Европе 4) Стремление европейцев торговать со странами Востока без посредников, используя морские торговые пути 5) Стремление обойти владения Османской империи, которая в XV в. перекрыла традиционные пути торговли Европы со странами Востока

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