Лыжник за 3 ч прошел 30 км. Сколько времени ему потребовалось бы, чтобы пройти 20 км, двигаясь с такой же скоростью? Помогите пожалуйста решить. Только напишите пожалуйста краткое условие!

Математика

Лыжник за 3 ч прошел 30 км. Сколько времени ему потребовалось бы, чтобы пройти 20 км, двигаясь с такой же скоростью? Помогите пожалуйста решить. Только напишите пожалуйста краткое условие!

Автор: Гость