Лыжник за 3 ч прошел 30 км. Сколько времени ему потребовалось бы, чтобы пройти 20 км, двигаясь с такой же скоростью? Помогите пожалуйста решить. Только напишите пожалуйста краткое условие!
Математика
Лыжник за 3 ч прошел 30 км. Сколько времени ему потребовалось бы, чтобы пройти 20 км, двигаясь с такой же скоростью? Помогите пожалуйста решить. Только напишите пожалуйста краткое условие!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)30:3=10 км/ч 2)20:10=2 ч Ответ: 2 ч
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