Напишите план на тему:Это случилось в далёком эвенкийском посёлке. В сеть вместе с рыбой попала белая птица с подбитым крылом. Лебедь лежал на боку и закатывал от боли глаза. Ребята из местной школы осмотрели рану и перенесли п...

Русский язык

Напишите план на тему:Это случилось в далёком эвенкийском посёлке. В сеть вместе с рыбой попала белая птица с подбитым крылом. Лебедь лежал на боку и закатывал от боли глаза. Ребята из местной школы осмотрели рану и перенесли птицу в интернат. Назвали лебедя Лёнькой и поселили в коридоре. Настелили под окном лугового сена, поставили миску с водой и тарелку с рыбой. К началу зимы крыло срослось и лебедь привык к своему новому жилью. По утрам он совершал «обход». Просунув голову в дверь спальни, оглядывал кровати, кукол на низком столике, дежурную воспитательницу. Когда наступало время завтракать, он отправлялся в столовую и стучал клювом о порог. - Доброе утро, Лёня! - приветствовала его повариха и угощала размоченным в воде печеньем. По субботам были весёлые банные дни. Дежурные приносили большую ванну, наливали в неё теплую воду, сыпали мыльный порошок и взбивали пышную пену. Лебедь опускал в воду лапку, чуточку медлил, потом ставил вторую и важно усаживался в ванну. Ребята по очереди мыли огромные, в полтора метра, крылья, поливали Лёньку из лейки, и каждое пёрышко вспыхивало ослепительной белизной. Потом все пили чай, читали сказки, а Лёнька, примостившись у тёплого бока печки, блаженно дремал. Но вот наступила весна. Стало тепло. Снег почти полностью сошёл, и земля вся почернела, лоснилась на солнце. Светлым майским днём вывели ребята на поле любимую птицу. Лёнька встревожено оглядывал небо, ближние сопки со снеговыми шапками и хлопал крыльями. Потом потоптался на месте, тяжело разбежался, закурлыкал и полетел. Долго следили за ним ребята, не веря, что это разлука… И уже стали расходиться, как вдруг раздался радостный крик: «Возвращается! Летит назад!» Лёнька сделал круг над полем и сел неподалёку от ребят.

Автор: Гость