Gfvfubnttttttt x-4x=0
Алгебра
Gfvfubnttttttt x-4x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-4х=0 -3х=0 х=0/-3 х=0
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