Какими словами завершается сказание? Есть ли в концовке сходство с народными сказками?
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Какими словами завершается сказание? Есть ли в концовке сходство с народными сказками?
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Гость:
Добро всегда побеждает зло.
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