В каком слове 3 мягких согласных звука в словах живёшь веселье семья шепчешь

Русский язык
В каком слове 3 мягких согласных звука в словах живёшь веселье семья шепчешь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ - слово СЕМЬЯ (С*ИМ*Й*А)
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