При делении некоторого числа на 15 получили часное 308 и остаток 12 .Найди это число. Какой остаток получился при делении этого числа на 9

Математика

При делении некоторого числа на 15 получили часное 308 и остаток 12 .Найди это число. Какой остаток получился при делении этого числа на 9

Автор: Гость