При делении некоторого числа на 15 получили часное 308 и остаток 12 .Найди это число. Какой остаток получился при делении этого числа на 9
Математика
При делении некоторого числа на 15 получили часное 308 и остаток 12 .Найди это число. Какой остаток получился при делении этого числа на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15*308+12 = 4632 - искомое число 4632/9 = 514 и остаток 6
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