В гнездах пищали грачата . подчеркнуть буквы которые обозначают мягкий согласный звук
Русский язык
В гнездах пищали грачата . подчеркнуть буквы которые обозначают мягкий согласный звук
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Гость:
Гнездах, пищали выделенные подчеркни
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