Прочитай текст.Слова какой части речи не встречаются в нем? Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах... а) союз б) наречие в) предлог г) местоимение

Русский язык

Прочитай текст.Слова какой части речи не встречаются в нем? Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах... а) союз б) наречие в) предлог г) местоимение

Автор: Гость