Прочитай текст.Слова какой части речи не встречаются в нем? Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах... а) союз б) наречие в) предлог г) местоимение
Русский язык
Прочитай текст.Слова какой части речи не встречаются в нем? Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах... а) союз б) наречие в) предлог г) местоимение
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Наречие не встречается
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