Прочитай текст.Слова какой части речи не встречаются в нем? Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах... а) союз б) наречие в) предлог г) местоимение

Русский язык
Прочитай текст.Слова какой части речи не встречаются в нем? Ветер по морю гуляет И кораблик подгоняет Он бежит себе в волнах На поднятых парусах... а) союз б) наречие в) предлог г) местоимение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наречие не встречается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2х+6=8ешите плиз)))))))))
Ответить
Математика
В классе 30 учеников. из них одна шестая часть получила отметку 5. сколько учеников ??олучили 5?
Ответить
Биология
Помогите, плиииииз!!!!
Ответить
Геометрия
Прямой угл разделили на 3 угла,градусные меры которых относятся как 2:3:5.Найдите ве??ечины этих углов!
Ответить
Русский язык
Составить предложение по схеме определение обстоятельство сказуемое и обстоятельство сказуемое
Ответить