Напиши,какого друга тебе хотелось бы иметь.
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Напиши,какого друга тебе хотелось бы иметь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотел себе иметь такого друга который никогда тебя не бросит в беде и в любую минуту придет тебе на помощь это друг должен быть бескорыстным добрым хорошим веселым и всегда может Поддержать тебя в трудную минуту
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