Помогите пожалуйста!!!!Описать внешность телеведущего так, чтобы его легко узнали в классе
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Помогите пожалуйста!!!!Описать внешность телеведущего так, чтобы его легко узнали в классе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужчина среднего роста. Как правило, носит кожаные куртки или футболки, которые облегают его накаченное, спортивное тело. На руках видны татуировки. Мужчина уже не молод, ему около 50 лет. Чаше всего глаза спрятаны за модными солнцезащитными очками. Но бывает выступает и без очков, тогда мы видим хитрые глаза, с прищуром. Рот часто кривится в улыбке. Нос с горбинкой. В последние годы он сменил имидж. Теперь он лысый. Но тем не менее ему идет этот образ.
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