1. что называют механическим движением? 2.что называют пройденным путем? 3.что называют неравномерным движением ? 4.Формула скорости равномерного движения 5.Выразить в м/с : 54км/ч, 36 км/ч. 6.Формула средней скорости не ...

Физика

1. что называют механическим движением? 2.что называют пройденным путем? 3.что называют неравномерным движением ? 4.Формула скорости равномерного движения 5.Выразить в м/с : 54км/ч, 36 км/ч. 6.Формула средней скорости не равномерного движения . 7. Формула для расчета времени равномерного движения . 8. Что называют инертностью ? 9.Формула плотности вещества, единицы в СИ. 10.Выразить в СИ 20 л,5 дм(В кубе),30 см (В кубе) 11.Формула для расчета массы тела. 12.Сила(определение ,единицы ) 13.Сила тяжести (определение ,единицы в СИ) 14.Изобретите силу тяжести ,действующую на тело. 15.Запишите закон Гука (назовите величины,входящие в формулу) 16.Вес тела (назовите величины,входящие в формулу) 17.Изобретите вес тела ,стоящего на опоре 18.Перечислите свойства векторной величины 19.Силы трения (определение ,единицы в СИ) 20.Виды сухого трения 21.Примеры вредного трения и способы уменьшения трения. большое спасибо

Автор: Гость