Данном выражении дано сложение и вычитание всех нечётных чисел от 201 года 299 какой будет результат если выполнить все действия

Математика

Данном выражении дано сложение и вычитание всех нечётных чисел от 201 года 299 какой будет результат если выполнить все действия

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