Данном выражении дано сложение и вычитание всех нечётных чисел от 201 года 299 какой будет результат если выполнить все действия
Математика
Данном выражении дано сложение и вычитание всех нечётных чисел от 201 года 299 какой будет результат если выполнить все действия
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299-297+295-293+207-205+203-201 будет 50 пар 25
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