Решите пожалуйста а) и б) по действиям

Гость: Гость:

А)9//56-(7//15-5//12)*(3//14+1//2) И так. (// дробь) (*умножение) Ответ: 0.125 Действия 1) 7//15-5//12 = 0.05 2)1//2 = 0.5 3)3//14 + 0.5 = 5//7 4)0.05 * 5//7 = 1//28 5)9//56 - 1//28 = 0.125 ( когда будешь переписывать, то пишешь дробами нормально, это я чтобы тут написать) б)(2//3+7//8-5//6)*(1-5//17) Ответ:0.5 Действия: 1)7//8=0.875 2)2//3+0.875=37//24 3)37//24-5//6=17//24 4)1-5//17=12//17 5)17//24*12//17=0.5