Упражнение211пожалуйста

Гость: Гость:

"Хватит бить баклуши!", - сказала Лера своему мужу, лежащему на диване. Когда я пришел в школу, не прочитав заданное произведение, я буквально сел в калошу. Ты эту кашу заварила, тебе и расхлебывать. Его работу можно было назвать топорной, так как он делал ее грубо и некачественно.