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Упражнение211пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Хватит бить баклуши!", - сказала Лера своему мужу, лежащему на диване. Когда я пришел в школу, не прочитав заданное произведение, я буквально сел в калошу. Ты эту кашу заварила, тебе и расхлебывать. Его работу можно было назвать топорной, так как он делал ее грубо и некачественно.
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