10 именныкив жиночого роду Родового видминку
Українська мова
10 именныкив жиночого роду Родового видминку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картини, пасти, собаки, футболки, iграшки, стiни, води, жiнки, квiтки, спiдницi. Не забудь,пожалуйста подписатся и поблагодарить.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Два теплохода одновременно отправились от двух пристаней навстречу друг другу. Р??сстояние между пристанями 200 км. Скорость одного теплохода 24 км...
Математика
Русский язык
Найди слово с переносным значением. Телёнок скакал по загону и выучился делать кр??ги и повороты.Когда пришла зима, телёнка выпустили с коровами на...
Русский язык