Русское слово тетрадь происходит из греческого. Догадавшись, от какого корня оно ??бразовано, определите, как это слово переводится на итальянский. A) terzina; Б) quaderno; B) quinta; Г) sextino; D) settimana.

Русский язык
Русское слово тетрадь происходит из греческого. Догадавшись, от какого корня оно ??бразовано, определите, как это слово переводится на итальянский. A) terzina; Б) quaderno; B) quinta; Г) sextino; D) settimana.
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Taccuino здесь неправильно
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