Какую скорость имеют точки обода колеса радиусом 32см,если они движутся с ускорением 2м/с²?С какой частотой вращается колесо?

Физика

Какую скорость имеют точки обода колеса радиусом 32см,если они движутся с ускорением 2м/с²?С какой частотой вращается колесо?

Автор: Гость