Какую скорость имеют точки обода колеса радиусом 32см,если они движутся с ускорением 2м/с²?С какой частотой вращается колесо?

Физика
Какую скорость имеют точки обода колеса радиусом 32см,если они движутся с ускорением 2м/с²?С какой частотой вращается колесо?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость 0.8 м/с  частота = скорость точек обода/окружность колеса = 0.8 / (0.32*2pi) = 0.4 /сек
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