Мини-сочинение "Какой я хочу компьютер?"

Гость: Гость:

В мире много самых разный компьтеров и все они разные.Но один мне нравится больше всего не свете-это компьютер компании Apple. Он практичен и очееь красивый, особенно мне нравится их значок-откусанное яблоко.Он дороглй, но удобный, его можно взять куда угодно)