Мини-сочинение "Какой я хочу компьютер?"
Информатика
Мини-сочинение "Какой я хочу компьютер?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мире много самых разный компьтеров и все они разные.Но один мне нравится больше всего не свете-это компьютер компании Apple. Он практичен и очееь красивый, особенно мне нравится их значок-откусанное яблоко.Он дороглй, но удобный, его можно взять куда угодно)
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