Веранда дома имеет 8 опор поперечное сечение каждой опоры 400 квадратных см если м??сса перекрытия веранды составляет 1500 кг какое давление оказывает на землю каждая опора( ответ 45937.5 Па)

Физика

Веранда дома имеет 8 опор поперечное сечение каждой опоры 400 квадратных см если м??сса перекрытия веранды составляет 1500 кг какое давление оказывает на землю каждая опора( ответ 45937.5 Па)

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