Веранда дома имеет 8 опор поперечное сечение каждой опоры 400 квадратных см если м??сса перекрытия веранды составляет 1500 кг какое давление оказывает на землю каждая опора( ответ 45937.5 Па)

Физика
Веранда дома имеет 8 опор поперечное сечение каждой опоры 400 квадратных см если м??сса перекрытия веранды составляет 1500 кг какое давление оказывает на землю каждая опора( ответ 45937.5 Па)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=8. S1= 400cm/2. m=1509kg. P=? Формула P=F/S F=m•g Решение S= 8•0,004=0,32 F=1500•10=15000 P=15000/0,32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
199 решите пожалуйста Срооочно
Ответить
Русский язык
Как расшифровать слово горздравотбел
Ответить
Английский язык
Помогите номер 7, пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста ответить. .. б) в)
Ответить
Биология
Совокупность живых организмов, обитающих на дне или в грунте водоемов, называется ________
Ответить