Веранда дома имеет 8 опор поперечное сечение каждой опоры 400 квадратных см если м??сса перекрытия веранды составляет 1500 кг какое давление оказывает на землю каждая опора( ответ 45937.5 Па)
Физика
Веранда дома имеет 8 опор поперечное сечение каждой опоры 400 квадратных см если м??сса перекрытия веранды составляет 1500 кг какое давление оказывает на землю каждая опора( ответ 45937.5 Па)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
N=8. S1= 400cm/2. m=1509kg. P=? Формула P=F/S F=m•g Решение S= 8•0,004=0,32 F=1500•10=15000 P=15000/0,32
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