Совокупность живых организмов, обитающих на дне или в грунте водоемов, называется ________

Биология
Совокупность живых организмов, обитающих на дне или в грунте водоемов, называется ________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карась бентос - совокупность живых организмов, обитающих на дне и в грунте водоемов 
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