Упростите выражения - 1) 39*а+64*а 2) 102*в-92*в 3)35*м+204+66*м+204 4) 3*(5+2*с)+(3*с-2)*4-6*с
Математика
Упростите выражения - 1) 39*а+64*а 2) 102*в-92*в 3)35*м+204+66*м+204 4) 3*(5+2*с)+(3*с-2)*4-6*с
Ответ(ы) на вопрос:
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2) b*(102-92) 1)(39+64)*a 3)(35+66)*m+204
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