Длина прямоугольника 6см а ширина в 3 раза короче начерти данный прямоугольник Найди его периметр
Математика
Длина прямоугольника 6см а ширина в 3 раза короче начерти данный прямоугольник Найди его периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6 : 3 = 2(см) ширина прямоугольника Р =(А + В) х2 2)(6 + 2) х2 =8 х 2 = 16(см) периметр прямоугольника Прямоугольник со сторонами: 6см - длина и 2 см - ширина
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