Вставьте в нужной форме местоимение себя. Укажите падеж. Обозначьте его синтаксическую роль в предложении. 1 ) Нет лучше шутки, чем над ( себя ). 2 ) Не кричи о ( себя ), пусть другие о тебе хоть тихо скажут. 3 ) Для ( себя ) ж...
Русский язык
Вставьте в нужной форме местоимение себя. Укажите падеж. Обозначьте его синтаксическую роль в предложении. 1 ) Нет лучше шутки, чем над ( себя ). 2 ) Не кричи о ( себя ), пусть другие о тебе хоть тихо скажут. 3 ) Для ( себя ) жить - тлеть, для семьи - гореть, а для народа - светить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для себя (Р.п) жить - тлеть, для семьи - гореть, а для народа - светить. Не кричи о себе (П.п), пусть другие о тебе хоть тихо скажут. Нет лучше шутки, чем над собой (Т.п). Кто только о себе (П.п) хлопочет, о других и знать не хочет. ТЕБЕ - начальная форма ТЫ
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