Научите решать уравнения неравенства например 6х+9gt;44

Гость: Гость:

Решаеш как обичные примеры: 6х+9>44 6х>44-9 6х>35 х>35/6 ресуеш промежуток и указываешь не нем 35/6 и смотришь на стрелочку(х>35/6) если она показывает в право(всм на число) тогда рисуеш штриховку в право от 35/6 ----------------35/6->----->----->------> дальше смотришь на промежуток и записываешь что х в промежутке от 35/6 и до бесконечности: Ответ: х€(35/6;+бесконечность)