Научите решать уравнения неравенства например 6х+9gt;44
Алгебра
Научите решать уравнения неравенства например 6х+9gt;44
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаеш как обичные примеры: 6х+9>44 6х>44-9 6х>35 х>35/6 ресуеш промежуток и указываешь не нем 35/6 и смотришь на стрелочку(х>35/6) если она показывает в право(всм на число) тогда рисуеш штриховку в право от 35/6 ----------------35/6->----->----->------> дальше смотришь на промежуток и записываешь что х в промежутке от 35/6 и до бесконечности: Ответ: х€(35/6;+бесконечность)
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