Помогите пожалуйста, задача по теме треугольники!!!

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Это легко . Надеюсь поймёшь . Пишу решение но не позабудь сделать чертеж и дано ОК . Решение :. Доказательство Рассмотрим эти треугольники Мы видим то что угл а равен углу а1 а еще две стороны одного треугольника равны другому таким образом треугольники равны . Если треугольники равны то эти отрези тоже равны что требовалось доказать . Надеюсь что правильно .Удачи