Перепишите предложение, используя страдательный залог. The researcher is presenting a new method.
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Перепишите предложение, используя страдательный залог. The researcher is presenting a new method.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A new method is being presented by the researcher.
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