Назовите дату или событие. Дайте краткую характеристику исторического события Объединение Северной и Южной Руси, образование Древнерусского государства

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Есть довольно много теорий относительно образования Древнерусского государства. Если кратко, основная из них такова: Северная территория расселения славян была обязана платить дань варягам, южная – хазарам. В 859 году славяне освободили себя от гнета варяг. Но из-за того, что они не могли решить, кто ими будет управлять, у славян началась междоусобица. Чтобы разрешить ситуацию, они пригласили варяг, чтобы те княжили ими. Как гласит «Повесть временных лет» славяне обратились к варягам с просьбой: “Земля наша велика и обильна, а наряда (порядка) в ней нет. Да поидите княжить и володеть нами”. На русскую землю пришли княжить три брата: Рюрик, Синеус и Трувор. Рюрик обосновался в Новгороде, а остальные в других частях русской земли. 882 г. – взятие Киева, объединение Северной и Южной Руси. Перенос резиденции князя из Новгорода в Киев.Когда умер Рюрик (879 г.), воевода Олег вместе с малолетним сыном Рюрика Игорем подняли народы по торговому пути «из варяг в греки» на большой поход к югу. В 882 г. Олег взял Киев и объединил Северную и Южную Русь в одно государство с центром в Киеве. Сначала Олег, приплыв с дружиной из Новгорода, захватил верхнеднепровские города. Выманил безоружных киевских князей на берег и убил их. Объявил Игоря наследником престола.Поход Олега в 884 году на северян и радимичей, покорение их и обложение данью. После захвата Киева Олегом и образования Древнерусского государства хазары последовательно вытесняются с земель северян и радимичей.Олег в 907 г. совершает поход на Константинополь, в результате которого заключается торговый договор между Русью и Византией: русские купцы, вывозящие мед, меха и рабов, освобождены от всяких пошлин, проживают в предместьях Константинополя и получают ежемесячное жалование. Император Лев VI Философ заплатил выкуп славянам. 915 г. – Приход печенегов на Русь.После смерти князя Олега в 912 году началось княжение Игоря (912 - 945). В 915 году на территории Руси впервые появились печенеги, которые были главными противниками Руси вплоть до 30-х годов XI века. В 915 году князю Игорю удалось заключить с ними союз, и 5 лет они не тревожили русские земли. В 941 году князь Игорь предпринял поход на Царьград, который закончился очень печально для русского войска: византийцами был применен так называемый "греческий огонь" и большая часть войска князя была уничтожена. Игорь предпринял ряд грабительских набегов на государства Закавказья, совершил новый поход на Византию. На следующий год Киев и Царьград обменялись посольствами и заключили новый мирный договор.В 945 г. происходит восстание древлян и в убийство Игоря.После смерти мужа княгиня Ольга правила государством до достижения совершеннолетия ее сыном Святославом. Ей помогали двое знаменитых воевод: Асмуд и Свенельд. Она жестоко подавила восстание древлян, отомстив за смерть своего мужа князя Игоря.Источник:http://www.z-rus.ru/ru_history_3.php болььше ищи тут Это было в 862 году, который и считается годом основания Древнерусского государства. Существует норманнская теория возникновения Руси, согласно которой главную роль в образовании государства играли не славяне, а варяги. Несостоятельность этой теории доказывается доказана следующим фактом: до 862 года у славян развивались отношения, которые вели их к образованию государства. 1. У славян была дружина, которая защищала их. Наличие армии – один из признаков государства. 2. Славянские племена соединялись в суперсоюзы, что тоже говорит об их способности самостоятельно создать государство. 3. Экономика славян была достаточно развита для тех времен. Они торговали между собой и с другими государствами, у них было разделение труда (крестьяне, ремесленники, воины). Так что нельзя сказать, что образование Руси – дело рук иностранцев, это дело всего народа. Но всё же эта теория существует и до сих пор в умах европейцев. Из этой теории иностранцы делают вывод, что русские – народ изначально отсталый. Но, как ученые уже доказали, это не так: русские способны на создание государства, а то, что они призвали править ими варяг говорит только о происхождении русских князей.Источник: http://5-ege.ru/obrazovanie-drevnerusskogo-gosudarstva-kratko/