наиболее сложно организованной слоевище характерно для

Биология
наиболее сложно организованной слоевище характерно для
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строения слоевища кустистых лишайников - это наиболее сложно организованное слоевище. Оно имеет форму столбиков или лент, обычно разветвленных и срастающихся с субстратом только основанием. Вертикальный рост слоевища позволяет ему лучше использовать солнечный свет для фотосинтеза.
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