И да, снова я с: Плиз помогите, Мусульманские владения в Испании 9 букв (4-ая буква а, 6-ая буква у)

История
И да, снова я с: Плиз помогите, Мусульманские владения в Испании 9 букв (4-ая буква а, 6-ая буква у)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это должно быть Андалусия . Надеюсь помогла тебе удачи тебе
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