Можно ли считать что в Северной америке сложилось а)феодальное б)рабовладельческ??е в) буржуазное общество?Обоснуйте свою точку зрения

История

Можно ли считать что в Северной америке сложилось а)феодальное б)рабовладельческ??е в) буржуазное общество?Обоснуйте свою точку зрения

Автор: Гость