Можно ли считать что в Северной америке сложилось а)феодальное б)рабовладельческ??е в) буржуазное общество?Обоснуйте свою точку зрения
История
Можно ли считать что в Северной америке сложилось а)феодальное б)рабовладельческ??е в) буржуазное общество?Обоснуйте свою точку зрения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
б)рабовладельческое Это можно легко узнать в интернете
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