Уравнение решите пожалуйста
Математика
Уравнение решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4·5²ˣ +5·4²ˣ=9·20ˣ 4·5²ˣ/5²ˣ +5·4²ˣ/5²ˣ=9·(4·5)ˣ/5²ˣ 4+5·(4/5)²ˣ=9·(4/5)ˣ (4/5)ˣ=t >0 5t² - 9t+4=0 t1=[9-√(81-80)]/10=0,8=4/5 (4/5)ˣ=4/5 x=1 t2=[9+√(81-80)]/10=1 (4/5)ˣ=1 x=0
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