Подумай и напиши почему печатные средства массовой информации до сих пор важны для общества
Окружающий мир
Подумай и напиши почему печатные средства массовой информации до сих пор важны для общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что печатные средства позволяют распространять больше информации, и печатный текст понятен всем, в отличии от рукописного
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