Подумай и напиши почему печатные средства массовой информации до сих пор важны для общества

Окружающий мир
Подумай и напиши почему печатные средства массовой информации до сих пор важны для общества
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что печатные средства позволяют распространять больше  информации, и  печатный текст понятен всем, в отличии от рукописного
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