Как 13 колоний Англии смогли стать независимыми, образовать новое государство США и стать великой державой?

История
Как 13 колоний Англии смогли стать независимыми, образовать новое государство США и стать великой державой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они в 1776 году  подписали декларацию независимости и официально объявили о непризнании власти Великобритании. Результатом этих шагов явилось создание Соединённых Штатов Америки и Война за независимость США.
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