Математика 8-9 класс Помогите плиз срочно надо.Задание ниже В ответе должно полу??иться 0.5

Математика
Математика 8-9 класс Помогите плиз срочно надо.Задание ниже В ответе должно полу??иться 0.5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данное уравнение равносильно совокупности двух систем уравнений: и  решаем первую систему уравнений и получаем, что  не верное неравенство, следовательно у первой системы уравнений нет решений. Решаем вторую систему уравнений и получаем:   получили верное неравенство, следовательно  Ответ: 
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