Математика 8-9 класс Помогите плиз срочно надо.Задание ниже В ответе должно полу??иться 0.5

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Данное уравнение равносильно совокупности двух систем уравнений: и решаем первую систему уравнений и получаем, что не верное неравенство, следовательно у первой системы уравнений нет решений. Решаем вторую систему уравнений и получаем: получили верное неравенство, следовательно Ответ: