Кто придумал самого рассеянного человека
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Кто придумал самого рассеянного человека
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Гость:
Ты шутишь? это откуда у тебя такой вопрос?
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