Что такое Жгутик? Легочные пузырьки? Жидкая ткань? Неклеточные формы жизни? Пожалуйста)
Биология
Что такое Жгутик? Легочные пузырьки? Жидкая ткань? Неклеточные формы жизни? Пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жгу́тик — поверхностная структура, присутствующая у многих прокариотических и эукариотическихклеток и служащая для их движения в жидкой среде или по поверхности твёрдых сред. Жгутики прокариот и эукариот принципиально различаются: бактериальный жгутик имеет толщину 10—20 нм и длину 3—15 мкм, он пассивно вращается расположенным в мембране мотором; жгутики же эукариот толщиной до 200 нм и длиной до 200 мкм, они могут самостоятельно изгибаться по всей длине. У эукариот часто также присутствуют реснички, идентичные по своему строению жгутику, но более короткие (до 10 мкм).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Назовите дату или событие. Дайте краткую характеристику исторического события Объединение Северной и Южной Руси, образование Древнерусского госуд...
Английский язык
Перепишите предложение, используя страдательный залог. Millions of cars emit harmful substances into the atmosphere.