Девять тістечок коштують менше ніж 10 грн, такі самі десять тістечок коштують біль??е ніж 11 грн.Скількі коштує одне тістечко.помогите пожалуйста

Математика
Девять тістечок коштують менше ніж 10 грн, такі самі десять тістечок коштують біль??е ніж 11 грн.Скількі коштує одне тістечко.помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Девять тысячь шкатулок меньше на 10 гривен , так как десять тысяч шкатулок больше на 11 гривен . Сколько шкатулок понадобится на одну тысячу
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