Какое значение имеет суффикс ник и щик? экскаваторщик, бетонщик, каменщик, плотник ,стекольщик,

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Какое значение имеет суффикс ник и щик? экскаваторщик, бетонщик, каменщик, плотник ,стекольщик,
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