1.Отношение к пратексте, и способы её связи. 2.Отношение к свободе и к суждению. 3.Отношение к образованию и просвещение. 4.Отношение к культуре и национальной и иностранной. 5.Отношение к Московским правам. 6.Отношение к любви...
Литература
1.Отношение к пратексте, и способы её связи. 2.Отношение к свободе и к суждению. 3.Отношение к образованию и просвещение. 4.Отношение к культуре и национальной и иностранной. 5.Отношение к Московским правам. 6.Отношение к любви и чувствам. 7.Оценка нынешнего и минувшего века.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отношение к иностранцам чацкий "И где не воскресят клиенты иностранцы Прошедшего житья,подлейшие черты"
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