1.Отношение к пратексте, и способы её связи. 2.Отношение к свободе и к суждению. 3.Отношение к образованию и просвещение. 4.Отношение к культуре и национальной и иностранной. 5.Отношение к Московским правам. 6.Отношение к любви...

Литература

1.Отношение к пратексте, и способы её связи. 2.Отношение к свободе и к суждению. 3.Отношение к образованию и просвещение. 4.Отношение к культуре и национальной и иностранной. 5.Отношение к Московским правам. 6.Отношение к любви и чувствам. 7.Оценка нынешнего и минувшего века.

Автор: Гость