Как очень быстро выучить стих... у лукоморья дуб зеленый... помогите пжжжжжжжжжж

Литература
Как очень быстро выучить стих... у лукоморья дуб зеленый... помогите пжжжжжжжжжж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Несколько раз повтори,напиши его на листочке(чтобы лучше запомнить),и попробуй повторить не подглядывая
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