Составьте словосочетания слову щипцы
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Составьте словосочетания слову щипцы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вчера купила новые щипцы.
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