В одном лицее учатся 612 девочек и 598 мальчиков. сколько учащихся отсутствовало в один из дней, если на уроках присутствовали 583 мальчика и 599 девочек?

Математика

В одном лицее учатся 612 девочек и 598 мальчиков. сколько учащихся отсутствовало в один из дней, если на уроках присутствовали 583 мальчика и 599 девочек?

Автор: Гость