В одном лицее учатся 612 девочек и 598 мальчиков. сколько учащихся отсутствовало в один из дней, если на уроках присутствовали 583 мальчика и 599 девочек?

Математика
В одном лицее учатся 612 девочек и 598 мальчиков. сколько учащихся отсутствовало в один из дней, если на уроках присутствовали 583 мальчика и 599 девочек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
612+598=1210 уч.всего 583+599=1182 присут. 1210-1182=28 уч.отстуствовало
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