Ответить на вопрос .Как ты относишься к сказочному герою Ашик-Кериб.Кратко написа??ь.

Литература
Ответить на вопрос .Как ты относишься к сказочному герою Ашик-Кериб.Кратко написа??ь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Бедность 2.Отъезд Ашика 3.Обман 4.Осуществление задуманного Ашиком. 5.Испытание Ашика 6.Новые испытания 7.Узнавание героя 8.Свадьба
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