Помогите!)Срочно нужно написать сочинение на тему: основываясь на личном опыте,оп??шите особенности вашего взаимодействия с миром музыки.

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Помогите!)Срочно нужно написать сочинение на тему: основываясь на личном опыте,оп??шите особенности вашего взаимодействия с миром музыки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне представляется,  картина когда играет музыка если это грустная , то картина нарисована в серых тонах, а если весёлая и энергичная , то цвета яркие.   Я написала только взаимодействие,сочинение можно подумать самим,либо поищи где нибудь.
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