Помогите!)Срочно нужно написать сочинение на тему: основываясь на личном опыте,оп??шите особенности вашего взаимодействия с миром музыки.

Гость: Гость:

Мне представляется, картина когда играет музыка если это грустная , то картина нарисована в серых тонах, а если весёлая и энергичная , то цвета яркие. Я написала только взаимодействие,сочинение можно подумать самим,либо поищи где нибудь.