Приговор царя Ивана Васильевича однозначно жестокий или противоречивый? Свои размышления запишите. Дам 25 баллов Помогите

Литература
Приговор царя Ивана Васильевича однозначно жестокий или противоречивый? Свои размышления запишите. Дам 25 баллов Помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю больше жестокий, чем противоречивый, потому что Иван Васильевич считается самым жестоким и кровожадным царём.                                                                                                                            
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