Смысол пословицы,Зависть прежде нас родилась.
Литература
Смысол пословицы,Зависть прежде нас родилась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Имеется ввиду, что люди завидовали всегда и всему, можно сказть с самого рождения. Обычно это пословицу говорят людям, которые начинают кому-то завидовать.
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