120-(x-20)=? ребят какое число иксс в етом примере
Математика
120-(x-20)=? ребят какое число иксс в етом примере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120-x+20=0 -x=-20-120 -x=-140 x=140
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