Усі двохцифрові числа п ,що сума цифр числа п у пять разів менша самого числа п. поясніть як ви знайшли ці числа

Математика
Усі двохцифрові числа п ,що сума цифр числа п у пять разів менша самого числа п. поясніть як ви знайшли ці числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в числе х десятков и у единиц. Число будет записано 10х+у, а сумма цифр равна х+у. (х+у)*5 = 10х+у. 5х+5у = 10х+у 4у=5х у=5х/4. Чтобы у было цифрой, нужно,чтобы 5х делилось на 4. х=0, у=0 х=4, у=5 х=8, у=8. В первом случае число 0 -однозначное, во втором число 45 и в третьем -88. Ответ: числа 45 и 88.
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