Привет ! Подскажите поджалуйста, как разобрать по членам предложения - предложени??. Луч солнца просколзнул сквозь щелку двери и спросил Артура. И предложение Деревенскую ласточку называют еще касаткой.

Гость: Гость:

1)луч солнца - одно подлежащее; проскользнул, спросил- сказуемое; сквозь щелку - обстоятельство; Артура - дополнение. 2) называют - сказуемое; ласточку (можно "деревенскую ласточку" но я бы взял деревенскую как определение) - дополнение; касаткой - обстоятельство/дополнение, в зависимости от поставленного вопроса; еще - частица в данном контексте